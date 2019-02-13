Новости версия для печати 35 предписаний из-за плохих дорог выдали в ГИБДД за 10 дней февраля Документы получили ответственные за состояние дорог.



Такая же информация отправлена в прокуратуру и в комиссию по безопасности дорожного движения. Как сообщили в Госавтоинспекции, с начала месяца в регионе произошло 10 ДТП с пострадавшими. В четырех случаях установлены недостатки улично-дорожной сети.





Надежда Невматулина

11 февраля 2019 года







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