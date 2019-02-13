Новости версия для печати Футболистки ОрелГУ возглавили таблицу Первой лиги В минувшие выходные дублеры сборной госуниверситета им. Тургенева провели две календарные игры окружного этапа соревнований.



В субботу орловчанки встречались со своим основным соперником – «Калужаночкой». Хозяйки площадки обеспечили себе победу уже в первом тайме, забросив в ворота соперниц три безответных мяча. Позже калужским футболисткам удалось сократить отставание. Но итоговый счет встречи 7:4 в пользу «ОрелГУ-2 – Русичи». Во втором матче игрового уикэнда наша команда сыграла с калужской «Никой». Долгое время никто из команд не мог открыть счет. Но все же хозяйки оказались чуть внимательнее в защите и удачливее в нападении. Итог игры – 4:1 в пользу подопечных Игоря Химушкина. Следующие матчи окружного этапа соревнований наша команда проведет через неделю на выезде в Воронеже.





Анастасия Дорохова

11 февраля 2019 года







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