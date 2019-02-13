Новости версия для печати В Орле возрастной разброс участников «Лыжни России» составил почти 80 лет Юных и опытных спортсменов отметили отдельными призами. Традиционная спортивная акция прошла в Орле в минувшие выходные.



По оценкам организаторов в «Лыжне России» приняли участие около 1500 человек. Самым юным из них – Виктории Щекотихиной и Кириллу Кулаеву - оказалось три года, самым возрастным – Юрию Полякову и Алле Скалкиной – 82 и 72 года соответственно.



Награды «Лыжни России» разыгрывались в 11 возрастных категориях. Половина золотых медалей осталась в Орле, половина – уехала в районы.





Анастасия Дорохова

11 февраля 2019 года







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