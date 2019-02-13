В Орле возрастной разброс участников «Лыжни России» составил почти 80 лет

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среда
13.02.2019
23:36:53
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В Орле возрастной разброс участников «Лыжни России» составил почти 80 летЮных и опытных спортсменов отметили отдельными призами. Традиционная спортивная акция прошла в Орле в минувшие выходные.
По оценкам организаторов в «Лыжне России» приняли участие около 1500 человек. Самым юным из них – Виктории Щекотихиной и Кириллу Кулаеву - оказалось три года, самым возрастным – Юрию Полякову и Алле Скалкиной – 82 и 72 года соответственно.
Награды «Лыжни России» разыгрывались в 11 возрастных категориях. Половина золотых медалей осталась в Орле, половина – уехала в районы.
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