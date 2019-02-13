Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Попытка номер два. Удалось ли мэру сегодня рассчитаться за проезд по банковской карте?

- Зверская расправа. Кто и за что отнял жизни у пожилой пары?

- Обучающий рейд. Полицейские напомнили продавцам как распознать фальшивку.

- Деньги - в будущее. В администрации области рассказали о строительстве соцобъектов этого года.

- Творческий «Контингент» в Орле представил песни, опаленные Афганом.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл

11 февраля 2019 года







На главную страницу





