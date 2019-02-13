Новости версия для печати Более 400 жалоб на протекающую кровлю поступило от орловцев Об этом сообщили в жилинспекции региона.



Поступают заявки и в городскую администрацию. Как отмечают в надзорном органе, чаще всего проблемы возникают из-за того, что управляющие компании привлекают к работе по очистке кровли людей без опыта такой деятельности. Глава администрации Александр Муромский предложил выявить наиболее проблемные дома и вместе с Фондом капремонта рассмотреть возможность привести в порядок поврежденные крыши.





Мария Семак

12 февраля 2019 года







На главную страницу





