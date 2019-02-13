Новости версия для печати Сегодня в Вятском Посаде положат начало новой традиции В духовно-православном центре состоятся первые Сретенские чтения.



Начнется программа с молебна в Соборном храме Сретения Господня. После состоится пленарное заседание, на котором обсудят проблемы духовного развития молодежи, а также то, как сохранить исторические и культурные традиции родного края, как увлечь этими вопросами молодое поколение.

Завершит чтения экскурсия по Православной артели.





Мария Семак

12 февраля 2019 года







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