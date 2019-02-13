Новости версия для печати До конца регионального этапа Ночной хоккейной лиги в дивизионе «40+» осталось два тура На победу по-прежнему претендуют две команды.



На минувшей неделе и «Метеор» и «Ледовая Арена» одержали убедительные победы в своих календарных матчах. «Метеор» переиграл змиевский «СЛАМС» со счетом 8:4, «Ледовая Арена» разгромила «Новосиль» - 7:1. Результаты не изменили турнирного положения. По прежнему «Ледовая Арена» на одно очко опережает «Метеор». Окончательная расстановка сил в дивизионе «40+» станет известна 24 февраля.





Анастасия Дорохова

12 февраля 2019 года







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