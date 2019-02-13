Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- 16 школ региона и один детский сад - на карантине. Грипп пока не сдается.



- Полвека оружие под контролем! Сегодня - юбилей лицензионно-разрешительной службы Росгвардии.



- Яркие, красивые, музыкальные и очень талантливые. Кто они - «Молодые дарования Орловщины»?



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Вести-Орёл

12 февраля 2019 года







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