Новости версия для печати В Орловской области Роспотребнадзор фиксирует рост заболеваемости гриппом и ОРВИ За минувшую неделю ещё полсотни человек обратились за помощью к медикам.



Пока вирус и простуда идут по области с небольшим превышением эпидпорогов. Больше 50 процентов от общего числа заболевших - дети до 14 лет. Уровень госпитализации по-прежнему остается низким - около 2 процентов. По состоянию на сегодня, некоторые классы в десяти школах Орла и Ливен ушли на карантин, шестнадцать общеобразовательных учреждений закрыты полностью. Карантин объявлен еще в одном детском саду в Залегощенском районе.





Надежда Невматулина

12 февраля 2019 года







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