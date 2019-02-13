Новости версия для печати В Орловской области может появиться штраф за парковку машин на газонах Такой законопроект на февральской сессии в первом чтении рассмотрят депутаты Облсовета. Размер штрафа для нарушителей пока неизвестен.



Решение проблемы с нерадивыми водителями, оставляющими свои авто где попало, долгое время сдерживалось из-за правовой коллизии. На федеральном уровне никак не могли решить, какими нормами это должно регулироваться - ПДД, муниципальными правилами благоустройства или требованиями СанПиНов. Какими регламентами будут руководствоваться на Орловщине, ещё предстоит решить. Пока известно, что к нарушениям новый законопроект предлагает отнести не только парковку на газонах, но и на тротуарах и на детских и спортивных площадках.

Лариса Удалова, зампред орловского Облсовета: «Мы возвращаем полномочия административным комиссиям. Они вправе по звонкам, по видеофиксации применять свои административные штрафы».





Антон Киселёв

12 февраля 2019 года







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