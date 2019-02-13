Новости версия для печати Орловские фермеры встретились в преддверии XXX съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов России В Орле прошло ежегодное собрание членов региональной Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов «Орел-АККОР». Мероприятие проводилось на базе Орловского государственного аграрного университета им. Н.В. Парахина.



Участие в собрании приняло порядка 180 человек. В том числе главы сельских поселений и районов, руководители предприятий АПК, финансовых и сельскохозяйственных организаций, представители исполнительной и законодательной власти.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «На сегодня малое предпринимательство в сельской местности - актуально и очень важно. Это самозанятость жителей на сельских территориях. Мы особо уделяем внимание - в виде грантов, в виде государственной поддержки - крестьянско-фермерским хозяйствам, и в дальнейшем будем уделять внимание этому сегменту». Члены орловской региональной ассоциации фермерских и личных подсобных хозяйств и крестьянских кооперативов отчитались о работе за в 2018 год и наметили планы на будущее. Обсуждали также ценообразование на сельхозпродукцию и приоритетные выделения фермерам земли без торгов.



Лучшим фермерам вручили почетные грамоты от губернатора, Облсовета, департамента сельского хозяйства и ассоциации профсоюзов фермеров. На собрании также выбрали делегатов XXX Съезда ассоциаций фермерских хозяйств России. Юбилейный съезд АККОР пройдет 19 и 20 февраля в Москве.





Татьяна Тимохина

12 февраля 2019 года







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