Новости версия для печати Орловчанка Евгения Суровцева примет участие в полуфинале конкурса «Лидеры России» Ей предстоит защита своего социального проекта.



«Фермеры - Детям - Связь поколений: «Играйте, веселитесь, растите, молодые силы!» - так называется социальный проект, который Евгения Суровцева на днях представит в Москве, где пройдет полуфинал конкурса «Лидеры России».



То, что выбрана именно такая тема, не удивительно. Евгения - мать двоих детей, она понимает, насколько важно приобщать детей к духовной культуре.

Евгения Суровцева, участница конкурса «Лидеры России»: «Состоял проект из комплекса мероприятий - это посещение литературного музея писателей-орловцев, получение памятных сувениров, сертификатов, книг по этикету, экскурсия по театральному закулисью в театре им. Тургенева и посещение спектакля «Дубровский» по роману Пушкину. В данном проекте приняли участие около 50 человек, в том числе 35 школьников из разных районов Орловской области». Коллеги, однокашники и бывшие педагоги совсем не удивлены, что Евгения выбилась в лидеры. Сегодня она - заместитель руководителя департамента сельского хозяйства Орловской области, но организаторские способности и стремление к самосовершенствованию проявляла еще со студенческих времен. Дважды стала стипендиаткой президента России, а также фонда Потанина.

Нина Первых, проректор по воспитательной работе и социальным вопросам Орел ГАУ: «С первого курса она сразу себя проявила активной студенткой, ее избрали старостой группы, и с первых дней учебы эта группа вообще отличалась по активности, по учебе, и это была лучшая группа экономического факультета. На третьем курсе Евгения уже была рекомендована и работала менеджером в нашем бизнес-центре». На протяжении трёх лет Евгения знакомила с экономическими преобразованиями и достижениями АПК Орловской области почётных гостей региона. А это - и опыт, и личные знакомства. Евгения Суровцева, участница конкурса «Лидеры России»: «Больше всего мне запомнился визит нашего президента Владимира Владимировича Путина, встречи с Алексеем Васильевичем Гордеевым - в то время министром сельского хозяйства РФ, а сейчас заместителем председателя Правительства РФ. Приезжало много делегаций иностранных государств, других субъектов РФ. Конечно, это дало мне колоссальный опыт, знания, новые знакомства и повлияло на мой дальнейший выбор работы». Три красных диплома, в том числе МСХА им. К.А. Тимирязева, педагогический опыт, стремительная карьера госслужащего, несколько правительственных грамот и благодарностей. Это ли не доказательство того, что Евгения достойна звания «Лидер России»? И если даже ее проект не будет отмечен грантом на миллион рублей, участие в этом конкурсе еще один колоссальный опыт. К слову, в прошлом году около 70 конкурсантов были замечены и получили назначение на ключевые посты в федеральные и региональные органы власти.









Татьяна Тимохина

12 февраля 2019 года







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