Новости версия для печати ТЦ «Атолл» сносит пристройку на улице Тургенева «Кораблик», признанный самовольной и подлежащий сносу постройкой, уже наполовину демонтирован. Судебные разбирательства по этому спорному вопросу начались ещё в 2013 году.



Истец - компания, владеющая соседним торговым центром, - в арбитраже утверждал, что пристройка в виде кораблика мешает ему провести реконструкцию. Однако тогда суд отказал. Решение было отменено и год спустя в апелляционном арбитражном суде Воронежа. Правда, точку в споре поставил уже Верховный суд Российской Федерации, который и признал «Кораблик» самовольной постройкой.























Антон Киселёв

12 февраля 2019 года







На главную страницу





