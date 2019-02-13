Новости версия для печати Внимание! Объезд! На орловской объездной в районе поселка Куликовский идёт капитальный ремонт путепровода, в связи с чем движение на 366-м километре автомагистрали М-2 "Крым" закрыто до 1 мая.



Движение запрещено по двум полосам для всех видов транспорта, сообщают в правительстве Орловской области. Объезд организован от развязки на 365-м километре до развязки на 368-м километре - по участкам Залегощенского шоссе и автодороги Р-119, и в обратную сторону - аналогично.





Надежда Невматулина

12 февраля 2019 года







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