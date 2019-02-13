Новости версия для печати В 909-м квартале Орла построят детский сад Об этом сообщили сегодня в мэрии Орла.



Строить новый детский сад начнут уже в этом году. Сдадут - в 2019-м. Детский сад, рассчитанный на 120 мест, будет ориентирован на самых юных горожан — от 1,5 до 3 лет. Именно этот возраст нуждается в местах. По состоянию на сегодняшний день, в очереди в ясельные группы зарегистрировано 6 314 детей.





Татьяна Напольских

12 февраля 2019 года







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