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В Орловской области создадут ОЭЗ

Получены подтверждения от шести компаний - потенциальных резидентов.

Как сообщает информационный портал Орловской области, согласно прогнозным показателям эффективности функционирования ОЭЗ ППТ «Орел», к 2028 году объем осуществленных инвестиций потенциальных резидентов составит более 9 млрд рублей, количество созданных рабочих мест - не менее 1883 единиц, объем выручки потенциальных резидентов от продажи товаров, работ, услуг достигнет порядка 100 млрд рублей.

В частности, на территории ОЭЗ ППТ «Орел» планируется создание современных мощностей по переработке различных сортов зерна, строительство молокоперерабатывающего завода, создание современного высокотехнологичного производственного предприятия по производству полиэтиленовых пакетов, создание завода по производству кожевенной продукции, реализация производства несъемной опалубки с ограниченным наполнителем, создание производства по разведению рыбы в установках замкнутого водоснабжения и цеха по рыбопереработке, а также реализация производства контрольно-измерительного оборудования.

Совокупный дополнительный объем налоговых и таможенных отчислений в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации от ОЭЗ ППТ «Орел» должен достичь более 5,3 млрд рублей к 2028 году.