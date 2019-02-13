Новости версия для печати Орловщина принимает участие в крупнейшей выставке пищевой индустрии в Москве Больше 2000 компаний из 69 стран мира демонстрируют лучшие образцы питания, напитков и сырья для их производства. Обустроены 28 тематических салонов.



Располагается там и коллективный павильон Орловской области, организацией которого занимался союз «Орловская торгово-промышленная палата». Наш регион представлен пятью фирмами, посетители выставки могут попробовать колбасы, молоко, йогурты, десерты и другие продукты орловского производства. Выставка будет работать до 15 февраля.





Мария Семак

13 февраля 2019 года







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