Жителям Орла вновь напомнят о проблемах онкологии

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Жителям Орла вновь напомнят о проблемах онкологииВ областном центре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль «Музыка добрых сердец» в поддержку детей, борющихся с онкологическими заболеваниями.
Сегодня, 13 февраля, организаторы акции проведут пресс-конференцию, расскажут о новшествах, которые внесли в этом году.
На этот раз финансовую поддержку разделят на четыре части: уже оказана помощь малышке из Белгородской области; отправят переводы еще двум девочкам: одной требуется дорогостоящее лекарство, другой – иммунотерапия - такое лечение проводится только за рубежом и стоимость его весьма высокая; еще одна часть собранных средств останется в Орле.
Наталья Куприянова, организатор межрегионального благотворительного фестиваля «Музыка добрых сердец»: «40% от всего сбора нашего мероприятия будет перенаправлено на спецсчет детского онкологического отделения им. Круглой, на нужды нашего отделения. А точнее, на закупку специальных препаратов для детей».
Фестиваль «Музыка добрых сердец» состоится 15 февраля, в ДК «Металлург», начало в 18:30.