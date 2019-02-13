Новости версия для печати

Жителям Орла вновь напомнят о проблемах онкологии

Сегодня, 13 февраля, организаторы акции проведут пресс-конференцию, расскажут о новшествах, которые внесли в этом году.

На этот раз финансовую поддержку разделят на четыре части: уже оказана помощь малышке из Белгородской области; отправят переводы еще двум девочкам: одной требуется дорогостоящее лекарство, другой – иммунотерапия - такое лечение проводится только за рубежом и стоимость его весьма высокая; еще одна часть собранных средств останется в Орле.

Наталья Куприянова, организатор межрегионального благотворительного фестиваля «Музыка добрых сердец»: «40% от всего сбора нашего мероприятия будет перенаправлено на спецсчет детского онкологического отделения им. Круглой, на нужды нашего отделения. А точнее, на закупку специальных препаратов для детей».

Фестиваль «Музыка добрых сердец» состоится 15 февраля, в ДК «Металлург», начало в 18:30.