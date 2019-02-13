Новости версия для печати Юные орловские баскетболистки – призеры межрегиональных турниров В активе орловских команд серебро и бронза выездных соревнований.



Так, команда воспитанницы ДЮСШ№6 2008 года повторили результат на втором туре глобальной лиги KIDS. На этих соревнованиях орловчанки завоевали бронзовые награды соревнований. На счету нашей команды победы над командами Костромы и Кинешмы, а также поражения от Тулы и второй командой Костромы



Их старшие подруги – сборная ДЮСШ№6 игроков 2004-2005 годов рождения выиграла серебряные награды в Гомеле. Там состоялся очередной этап «Славянской баскетбольной лиги», на котором орловчанки проиграли только одну игру из пяти – дебютную встречу против хозяек площадки наша команда играла сразу после приезда на соревнования. Остальные матчи орловчанки выиграли, что позволило команде завоевать второе место на турнире.





Анастасия Дорохова

13 февраля 2019 года







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