Юные орловские баскетболистки – призеры межрегиональных турниров

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среда
13.02.2019
23:32:42
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Юные орловские баскетболистки – призеры межрегиональных турнировВ активе орловских команд серебро и бронза выездных соревнований.
Так, команда воспитанницы ДЮСШ№6 2008 года повторили результат на втором туре глобальной лиги KIDS. На этих соревнованиях орловчанки завоевали бронзовые награды соревнований. На счету нашей команды победы над командами Костромы и Кинешмы, а также поражения от Тулы и второй командой Костромы
Их старшие подруги – сборная ДЮСШ№6 игроков 2004-2005 годов рождения выиграла серебряные награды в Гомеле. Там состоялся очередной этап «Славянской баскетбольной лиги», на котором орловчанки проиграли только одну игру из пяти – дебютную встречу против хозяек площадки наша команда играла сразу после приезда на соревнования. Остальные матчи орловчанки выиграли, что позволило команде завоевать второе место на турнире.
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