Новости версия для печати В Орле проходит акция «Автокресло - детям!» Цель рейдов Госавтоинспекции - напомнить, что беспечность взрослых может стать фатальной для детей. Сейчас отмечается рост травматизма среди детей-пассажиров на территории областного центра. Но, как показал первый день проверок, увы, многие о безопасности своих маленьких пассажиров не думают.



Патруль ГИБДД занял позицию в одном из межквартальных проездов Советского района. Поблизости два детских сада, и именно здесь водители-родители передвигаются со своими чадами в салонах автомашин. Почти половина из них - нарушители. Инспекторам приходится их убеждать в необходимости автокресла. А для маленьких пассажиров полицейские подготовили подарки. Правда, вручать их приятнее, когда ребенок в салоне авто находится в безопасности.

Анастасия Кокорина, старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Орлу: «Одним из самых распространенных нарушений, когда ребенок находится в детском удерживающем кресле, но ремнями безопасности не пристегнут. Помимо выявления нарушителей сотрудники полиции напоминают правила применения детских удерживающих устройств, поэтому проверяется не только наличие автокресел, но и их правильная установка». В ГИБДД говорят: ситуация не улучшилась, даже когда законодатель существенно смягчил нормы перевозки детей в машинах.

Анастасия Кокорина, старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Орлу: «Появилась возможность перевозить детей в возрасте с 7 до 11 лет включительно на заднем сидении легкового автомобиля и в кабине грузового автомобиля не только с использованием детских удерживающих устройств, но и с использованием ремней безопасности без применения иных средств. Однако перевозка детей младше семи лет должна осуществляться только с использованием детских удерживающих систем». По словам инспекторов, все известные им аргументы нарушителей звучат как бред, если происходит настоящая беда. Родители-водители, пережившие детей-пассажиров - трудно представить более печальный удел.









Иван Суверин

13 февраля 2019 года







На главную страницу





