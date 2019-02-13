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В Орловской школе искусств и ремесел прошла встреча с ветеранами-афганцами

15 февраля в стране будут отмечать масштабную историческую дату - 30 лет вывода советских войск из Афганистана.

Об Афганском конфликте учащиеся школы искусств и ремесел почти ничего не знают. За исключением тех, чьи родственники были там. У Насти Булгаковой воевал отец.
Анастасия Булгакова, ученица Орловской школы искусств и ремесел: «Он рассказывал о судьбах однополчан, я их видела, они встречались, находили друг друга через социальные сети. Когда я была маленькой, я не придавала этому значения, я не понимала всего этого. Я начала понимать сравнительно недавно, и узнала обо всем даже не от отца, а от бабушки, от мамы».
Пришедший на встречу с ребятами ветеран войны Игорь Цуканов попал в Афганистан в самом начале конфликта - в конце 1979 года, когда страна готовилась к Олимпиаде-80.
Игорь Цуканов, ветеран Афганской войны: «Подняли по тревоге и за сутки оказались на границе Афганистана. Пришлось сооружать понтонные мосты, и уже через эти понтонные мосты мы входили в Афганистан. Вошли в поселок, раскинули палатки. Мы думали, что это на месяц или на два».
Но война затянулась на 10 лет и унесла жизни многих. 75 человек из Орловской области погибли, участвуя в этой войне. Во время встречи с учащимися их память почтили минутой молчания.

Андрей Титов тоже учился в художественной школе - в Мценске, но детям сегодня рассказывал не о рисунках, а о том, как воевали на перевале Саланг. Рассказывали о своих впечатлениях, о трудностях, с которыми пришлось столкнуться лицом к лицу и о сегодняшних задачах ветеранской организации.
Андрей Титов, председатель Орловской региональной общественной организации ветеранов боевых действий: «Первая кровь, первые потери, меняется понятие о жизни. Конечно, мы были молодые, еще не все осознавали, но со временем все осознается. Сейчас основная задача, которую мы для себя ставим, это передать эту память молодому поколению».
Ветераны пригласили ребят принять участие в шествии «Бессмертного батальона». Участники шествия пройдут по улицам Орла 15 февраля - от стелы «Орел – город воинской славы» до памятника участникам локальных войн и военных конфликтов на Наугорском шоссе. Кстати, автор памятника, скульптор Анатолий Шишков одно время преподавал в орловской школе искусств и ремесел.

В завершении встречи открыли выставку рисунков на тему войны. И не важно, что они посвящены Великой Отечественной. Любая война - это боль, скорбь, потери и слезы матерей.




Татьяна Тимохина
13 февраля 2019 года

 


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