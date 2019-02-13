Новости версия для печати В Орле открыли стену памяти, посвященную воинам-интернационалистам Стена памяти создана по инициативе орловской областной организации членов семей погибших защитников Отечества.



186 портретов. Молодые красивые парни, которые отдали жизнь, выполняя свой интернациональный долг. 75 из них погибли в Афганистане, остальные - в других конфликтах, случившихся после Великой Отечественной войны. На открытии стены собрались их матери, жены, друзья, родные и волонтеры Победы. Теперь сюда можно будет принести цветы и поставить свечи. А 15 февраля в 17 часов здесь пройдет мероприятие, посвященное 30-летию вывода войск из Афганистана - "Свеча памяти".

Марина Дьяконова, председатель Орловской областной организации членов семей погибших защитников Отечества: «Они достойны того, чтобы их лица видели люди. В основном это молодые красивые ребята, которые в жизни своей не успели ничего ни жить, ни любить, ни создавать семью, хотя они обо всем этом мечтали. Они всегда в нашем сердце, мы гордимся нашими дорогими орловцами, которые выполнили свой воинский долг, и мы хотим, чтобы нашими сыновьями и мужьями гордились и жители города Орла».





Татьяна Тимохина

13 февраля 2019 года







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