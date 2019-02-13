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В духовно-православном центре «Вятский посад» появилась новая традиция

Как и всякое благое дело, Сретенские чтения начались с молебна в Соборном храме. Проводятся они впервые, по инициативе схиархимандрита Илия и по благословению митрополита Орловского и Болховского Антония. На пленарном заседании - люди искусства и науки, представители различных структур и власти.

Вадим Соколов, первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области: «Мы закладываем еще одну добрую традицию в нашей современной истории, связанную с укреплением духовных основ общества, воспитанием и всестороннему развитию молодого поколения, обладающего высокими нравственными и моральными качествами».

Именно этим вопросам и посвятили Сретенские чтения. С напутственным словом выступил и настоятель соборного храма Вятского посада - отец Роман. По мысли организаторов, чтения должны стать площадкой для диалога и обмена мнениями по сохранению и укреплению культурных традиций родного края.