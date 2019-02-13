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В Орле прошел очередной этап операции «Пешеход»

Шесть аварий с участием пешеходов зарегистрировано уже в этом году. Во время операции «Пешеход» внимание сотрудников Госавтоинспекции было приковано к местам стихийных переходов на улицах областного центра.

Беспорядочное движение пеших нарушителей через дороги областного центра негативно отражается на статистике аварийности. При этом растет не только число самих аварий с участием пешеходов, но и количество ДТП, случившихся по их вине.
Кристина Жукова, инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Орлу: «За 2018 год по вине пешеходов произошло 44 ДТП, за текущий период 2019 года произошло 6 ДТП с участием пешеходов. Сотрудники ГИБДД напоминают, что пешеход обязан переходить проезжую часть дороги по наземному пешеходному переходу, убедившись, что выход на проезжую часть безопасен. Однако пешеходы не соблюдают предписанные им правила, и чаще всего допускают нарушения при переходе проезжей части вне пешеходного перехода, хотя и в зоне его видимости, а также переход проезжей части на запрещающий сигнал светофора».
Минимальная мера ответственности для пеших нарушителей - предупреждение. Однако при повторном правонарушении штраф в 500 рублей платить придется уже наверняка. Но главное, напоминают инспекторы, что в случае ДТП вся тяжесть последствий наезда выпадает на долю пешехода.
 



Иван Суверин
13 февраля 2019 года

 


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