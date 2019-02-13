Новости версия для печати Дело орловской потрошительницы передано в суд Сегодня в региональном управлении СКР сообщили об окончании расследования по громкому уголовному делу молодой орловчанки, задушившей и расчленившей своего возлюбленного.



Следствием установлено, что обвиняемая 11 февраля прошлого года, находясь на съемной квартире в одном из домов по улице Бурова, задушила своего 24-летнего бойфренда и, испугавшись содеянного, расчленила его тело. В настоящий момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.





Иван Суверин

13 февраля 2019 года







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