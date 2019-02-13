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Коротко о главном

- Три дня и всё заработало. Правда, после разговора на самом высоком уровне. Мценский литейный завод запустил станки.





- Дело орловской потрошительницы передано в суд.





- С вопросами - не на прием, а во двор. Что принесла инспекция властей по Северному району?





- Отдых, лечение и учёба - 365 дней в году. «Орловчанка» открыла смены между каникулами.