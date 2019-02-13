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Работникам орловского предприятия свои проблемы удалось решить лишь после вмешательства правоохранителей

В ходе расследования уголовного дела выяснилось: гендиректор вместо того, чтобы погасить долг перед сотрудниками, «отбивал» кредиты, которые сам же и выдал предприятию.

Игорь Булгаков, руководитель Орловского МСО СУ СК РФ по Орловской области: «Денежные средства на предприятии в этот период были, но генеральный директор вместо того, чтобы выплачивать заработную плату, возвращал выданные ранее своему же предприятию займы. На данный момент приняты все меры к возмещению ущерба гражданам. Арестовано 12 единиц техники, выплачена заработная плата на сумму более 1 миллиона рублей».

Погасив долг, гендиректор избежал уголовной ответственности, но был оштрафован мировым судом на 40 тысяч рублей.