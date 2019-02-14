Новости версия для печати Андрей Клычков примет участие в российском инвестиционном форуме Как реализуются национальные проекты на Орловщине, и появятся ли в области новые инвесторы? Региональную политику в стране сегодня обсудят на российском инвестиционном форуме в Сочи. Участие в нем принимает и губернатор Орловской области.



Форум проводится при участии Председателя Правительства Российской Федерации Д. А. Медведева. Это ключевое мероприятие года, на котором обсуждаются актуальные вопросы социально-экономического развития России, заключаются взаимовыгодные контракты, презентуются инвестиционные возможности регионов. В рамках форума Андрей Клычков планирует подписать несколько соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с другими регионами и крупными российскими кампаниями.





Мария Семак

14 февраля 2019 года







На главную страницу





