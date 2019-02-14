Новости версия для печати На Орловщине стартовал конкурсный отбор на получение субсидий в рамках проекта «Народный бюджет» Речь идет о включении в муниципальные программы социально-значимых инициатив на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета и частных инвестиций.



К примеру, можно объединиться для строительства детских площадок, внутрипроселочных дорог и решения других подобных задач. Проекты, прошедшие конкурсный отбор получат дополнительные деньги из региональной казны. Заявки принимаются до 15 марта, все подробности указаны на официальном сайте правительства региона, в разделе «Конкурсы и аукционы»





Мария Семак

14 февраля 2019 года







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