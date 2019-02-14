Новости версия для печати В Орловской области продолжается рост заболеваемости простудой и гриппом К докторам обратились уже больше 7000 человек. В связи с этим в региональном управлении Роспотребнадзора работает горячая линия.



Звонки принимают с 9:00 до 18:00 по телефонам 42-91-82, 41-53-11. Специалисты дадут рекомендации, как уберечь от гриппа детей, как избежать болезни взрослым в этот период.



И напомним: если заболели – обратитесь к врачу. Самолечение чревато осложнениями. С подробной информацией о том, как защитить себя и близких от заражения гриппом и ОРВИ можно ознакомиться в специальном разделе на сайте Роспотребнадзора.И напомним: если заболели – обратитесь к врачу. Самолечение чревато осложнениями.





Мария Семак

14 февраля 2019 года







На главную страницу





