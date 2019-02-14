В Орловской области продолжается рост заболеваемости простудой и гриппом

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четверг
14.02.2019
12:20:31
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В Орловской области продолжается рост заболеваемости простудой и гриппомК докторам обратились уже больше 7000 человек. В связи с этим в региональном управлении Роспотребнадзора работает горячая линия.
Звонки принимают с 9:00 до 18:00 по телефонам 42-91-82, 41-53-11.
Специалисты дадут рекомендации, как уберечь от гриппа детей, как избежать болезни взрослым в этот период.
С подробной информацией о том, как защитить себя и близких от заражения гриппом и ОРВИ можно ознакомиться в специальном разделе на сайте Роспотребнадзора.
И напомним: если заболели – обратитесь к врачу. Самолечение чревато осложнениями.
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