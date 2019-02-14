Новости версия для печати В Орловской области сразу четыре автомобиля стали участниками ДТП За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 22 ДТП. Среди них одно ДТП с пострадавшими, в результате два человека получили травмы.



13 февраля в 09:50 водитель автомобиля «Рено-Логан» двигался по автодороге Орел-Тамбов и в районе 2 км 500 метров не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем «Тойота Рав 4», с последующим столкновением автомобиля «Тойота» с автомобилем «Фольксваген Пассат», с последующим столкновением автомобиля «Фольксваген Пассат» с автомобилем «Фольксваген Поло». В результате ДТП телесные повреждения получили пассажиры автомобиля «Рено Логан» - две женщины. Пострадавшим назначено амбулаторное лечение.





Орловское Информбюро

14 февраля 2019 года







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