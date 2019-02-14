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В Орле попытаются избавиться от пробок

Власти нашли решение разгрузки двух самых сложных перекрестков города - на Болховском шоссе и в районе «Новая ботаника».

Не только затрудненное движение на мосту Дружбы мешает вовремя добраться до работы или успеть на ужин домой. С движением в центре города уже как-то смирились. А вот в спальных районах ситуация намного сложнее. Микрорайон «Болховский», расширяется с немыслимой скоростью, соответственно и жильцов с автомобилями все больше. Перекресток Болховского шоссе с улицей Раздольной в двух направлениях уже долгое время заставляет людей просыпаться раньше, а ложиться позже.

Теоретически эту пробку можно ликвидировать только путем появления новой дороги, которая бы соединила два микрорайона - Наугорский и Болховский. Проект уже готовится, определяют варианты маршрута и появления нового дорожного кольца на перекрестке Раздольной и Болховского шоссе.
Юрий Иванов, заместитель начальника КУ ОО «Орелгосзаказчик»: «Планируется на первом этапе сделать развязку, пока рассматривается круговое движение. Но конкретно решение будет принято по технико-экономическим обоснованиям, потому что есть вопросы, связанные с движением пешеходов. И второй этап - прохождение данной дороги непосредственно через Болховский микрорайон».
И если Болховская - пробка легковых автомобилей, то жители микрорайона «Новая ботаника» в поездке на своем авто долгое время проводят на узкой, двухполосной Маслозаводской. А все потому, что эта дорога является главной для большегрузов, и проехать быстро мешают километры КАМАЗов и фур. Власти нашли решение: новую магистраль уже разработали, и к апрелю будет представлен план для прохождения госэкпертизы.
Николай Злобин, зампред правительства Орловской области по развитию инфраструктуры: «Когда планировался Западный обход, предполагалось, что все, кто будет ехать по трассе Орел - Брянск, и все, кто будет ехать по трассе М-2 - после объезда Нарышкино, в створе этого объезда, который уже практически в стадии завершения, и весной уже будет осуществлен его пуск - будут переезжать напрямую на М-2».
На новой дороге будет установлен весогабаритный контроль, а также пост взимания платы - потому что инвестпроект предполагает частные вложения и соответственно деньги должны вернуться. Также появится альтернативная, бесплатная дорога.

Когда ждать новые объездные, расскажут только весной, к этому же времени и появится первая реакция от крупных перевозчиков.




Всеволод Трифонов
14 февраля 2019 года

 


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