Новости версия для печати Добро пожаловать в закулисье! Объявленный в России Год театра - праздник не только для актеров и режиссеров. За сценой лежит большой мир, в котором каждый день наравне с актерами проживают театральную жизнь люди самых разных, но таких нужных Мельпомене профессий. В орловском театре «Свободное пространство» решили познакомить всех желающих с тем, что происходит за кулисами.



Знакомить гостей со своим домом в «Свободном пространстве» начали еще 13 лет назад. Зрителям понравилось, и теперь на такие экскурсии приводят детей уже те, кто бывали тут в детстве.



Накануне театр принимал юных зрителей и их родителей. Начинают, как положено, с вешалки. А в фойе на фотографиях можно увидеть разом всех артистов. Затем - в зал, где ребят знакомят с понятиями «партер», «балкон», «свет». На подмостках идет монтаж декораций к вечернему спектаклю. В группе рабочих сцены всего пять человек, а установка декораций - дело не быстрое.

Андрей Шерстов, начальник производственных цехов театра «Свободное пространство»: «Декорацию устанавливают часа три, или даже больше, в зависимости от тяжести. Например, чтобы прибить половик, уходит 30 минут». Очередь за костюмерной. Сотни и сотни костюмов из разных спектаклей аккуратно развешаны по своим местам, и экскурсовод Лариса Селихова рассказывает о совсем непростой профессии театрального костюмера.

Лариса Селихова, заместитель директора театра: «Задача костюмера в том, чтобы после спектакля костюм постирать, отутюжить и повесить на вешалку». Шьют костюмы всего четыре человека. Пошивочный цех, хоть и маленький, но иногда умудряется проделать огромную работу, подключая не только профессионализм, но и фантазию.

Галина Антонова, начальник пошивочного цеха театра «Свободное пространство»: «Шьем мы костюмы и из обычной ткани, и из портьерной, и из обивочной. Бывает, что нужно и пятьдесят, и шестьдесят костюмов. А если предполагается два состава актеров, то все умножается на два». Больше всего ребята оживляются в бутафорском цехе. Это же огромная игровая комната, наполненная самыми разными предметами - от старой печатной машинки до связок лука.



Профессия постижера - театрального мастера по пошиву париков - теперь считается уникальной. Мастера, владеющие этим искусством, буквально на вес золота. Несмотря на то, что все теперь можно купить, хороший парик, усы или бороду может сделать только настоящий мастер.

Лариса Селихова, заместитель директора театра: «Передается эта профессия только от одного мастера к другому, что называется из рук в руки». Вопросов ребята, да и взрослые, задают очень много - из зрительного зала не увидишь, кто там, в театре, с другой стороны сцены, и кто помогает актеру стать тем, кем мы его видим на сцене. А во время экскурсии есть возможность и посмотреть, и спросить, и даже руками потрогать.

Вероника Феоктистова, посетитель театра: «Я пришла с двумя детьми, одна из них - пятилетняя, мальчик - первоклассник, конечно, им интересно. Теперь мы дома будем обсуждать увиденное и, надеюсь, что на спектакль тоже скоро придем». На экскурсию, кстати, может придти любой желающий, несмотря на возраст. Главное, чтобы набралась группа в одиннадцать человек. Возможно, для кого-то интерес к театру начнется именно тут - за кулисами, в коридорах, где можно встретить любимых артистов и увидеть совсем другой мир, совсем непохожий на тот, который видишь из зрительного зала.









Эва Стасюлевич

14 февраля 2019 года







На главную страницу





