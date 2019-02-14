Новости версия для печати Орел присоединяется к Международному дню книгодарения Этот день отмечается с 2012 года.



В орловской областной детской библиотеке имени Пришвина в рамках международного дня книгодарения проходит общероссийская акция «Дарите книги с любовью». В пришвинке акция проводится уже во второй раз. В прошлом году, благодаря дарителям, фонд библиотеки пополнился 150 экземплярами книг.





Анна Боева

14 февраля 2019 года







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