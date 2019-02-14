Новости версия для печати Сегодня в Сочи между правительством Орловской области и рядом компаний были подписаны соглашения о сотрудничестве В Сочи проходит Международный инвестиционный форум. Делегацию нашего региона возглавил Андрей Клычков.



Сегодня в Сочи между правительством Орловской области и рядом компаний были подписаны соглашения о сотрудничестве. В частности, с крупным производителем молочной продукции. Более 1,5 миллиардов рублей планируется вложить в реконструкцию и модернизацию предприятия по производству сыров и масла. Еще один из проектов - создание производства полиэтиленовых пакетов. Возможно, появится на территории парка «Зеленая роща» производственно-складской комплекс. Также в Сочи были подписаны и другие инвестсоглашения.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «За два дня у нас будет подписано соглашений более чем на 3,2 миллиарда рублей инвестиций в Орловскую область. Часть инвестиций более 1,5 миллиардов - это уже на предполагаемую территорию особого экономического развития «Зеленая Роща» в Мценском районе, и другие инвестиционные соглашения, которые касаются именно развития предприятий, которые приходят или уже работают в области».





Анна Боева

14 февраля 2019 года







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