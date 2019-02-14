Новости версия для печати Устранить недоделки после ремонта в орловских театрах поручили власти региона Напомним, преображение орловских театров проходило в 2016 году к юбилею города.



«Орёлгосзаказчик» уже подготовил смету для устранения недоделок, сейчас она направлена на экспертизу. Если смету утвердят, то правительство Орловской области выйдет с ходатайством о выделении финансирования. По прогнозам, это произойдет в марте.



Речь идет об устранении нарушений в академическом театре имени Тургенева и в «Свободном пространстве». Проблемы на этих объектах начались разу после «юбилейной» реконструкции. Крыши дали течь, фасад потрескался, вентиляция не работает, сценическое оборудование в обоих театрах не доделано.





Надежда Невматулина

14 февраля 2019 года







На главную страницу





