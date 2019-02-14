Новости версия для печати В Орловской области еще семь железнодорожных переездов оборудуют камерами Они будут фиксировать нарушения ПДД в режиме онлайн.



Напомним, сейчас штраф за проезд путей на запрещающий сигнал - тысяча рублей или лишение права управления на срок до шести месяцев. Повторное нарушение грозит изъятием прав на год.





Надежда Невматулина

14 февраля 2019 года







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