Новости версия для печати 16 февраля в Орле пройдет голосование по выбору территорий, требующих благоустройства Для голосования организовали четыре площадки.



Проголосовать можно в Детско-юношеской спортивной школе «Атлант» ( ул. Грузовая, 1б ), в Орловском городском центре культуры ( ул. Комсомольская, 261а ), в Культурно-досуговом центре «Металлург» ( ул. Металлургов, 17 ) и во Дворце пионеров и школьников им. Ю.А. Гагарина ( ул. Салтыкова-Щедрина, 31 ). На выбор гражданам представят перечень из девяти объектов. Он был сформирован и утвержден на заседании общественной комиссии. Так, для вынесения на рейтинговое голосование в 2019 году предлагаются следующие общественные территории - бульвар Победы (3-я очередь), - парк «Ботаника» (3-я очередь), - ландшафтный сквер «Дворянское гнездо» (2-я очередь), - сквер Комсомольцев, - сквер 5-й Орловской стрелковой дивизии, - сквер им. Гуртьева, - площадь Содружества, - Городской парк культуры и отдыха, - Детский парк. Из предложенных объектов нужно будет выбрать три. Голосование начнется в 8 часов утра и продлится до 20:00.





Мария Семак

15 февраля 2019 года







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