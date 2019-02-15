16 февраля в Орле пройдет голосование по выбору территорий, требующих благоустройства

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16 февраля в Орле пройдет голосование по выбору территорий, требующих благоустройстваДля голосования организовали четыре площадки.
Проголосовать можно в Детско-юношеской спортивной школе «Атлант» (ул. Грузовая, 1б), в Орловском городском центре культуры (ул. Комсомольская, 261а), в Культурно-досуговом центре «Металлург» (ул. Металлургов, 17) и во Дворце пионеров и школьников им. Ю.А. Гагарина (ул. Салтыкова-Щедрина, 31).
На выбор гражданам представят перечень из девяти объектов. Он был сформирован и утвержден на заседании общественной комиссии. Так, для вынесения на рейтинговое голосование в 2019 году предлагаются следующие общественные территории
:
- бульвар Победы (3-я очередь),
- парк «Ботаника» (3-я очередь),
- ландшафтный сквер «Дворянское гнездо» (2-я очередь),
- сквер Комсомольцев,
- сквер 5-й Орловской стрелковой дивизии,
- сквер им. Гуртьева,
- площадь Содружества,
- Городской парк культуры и отдыха,
- Детский парк.
Из предложенных объектов нужно будет выбрать три. Голосование начнется в 8 часов утра и продлится до 20:00.