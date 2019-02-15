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Сегодня исполняется 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана

В 10 часов утра во всех храмах Орловской митрополии зазвонят колокола.



В это же время начнет свое шествие Бессмертный батальон - по улицам города пронесут портреты 187-ми жителей нашего региона, погибших в различных военных конфликтах и локальных войнах. Колонну возглавит Военный духовой оркестр Академии ФСО России. В шествии примут участие ветераны боевых действий, матери погибших солдат, первые лица Орла и региона, жители и гости города. Бессмертный батальон пойдет от бульвара Победы к монументу воинам–интернационалистам, где состоится памятный митинг.



В 17:00 на площадке перед Многопрофильным центром Орловской области ( МФЦ, ул. Ленина, 9 ) состоится акция «Свеча Памяти». В акции примут участие руководители города, депутаты, участники и ветераны локальных войн, члены семей погибших, общественные объединения, жители города Орла.



Всем участникам будет предложено зажечь свечи и возложить их к стене Памяти. Завершится акция минутой молчания.



Интернациональный воинский долг в Афганистане выполняли более 2 000 жителей Орловской области. Из них более 200 награждены боевыми орденами и медалями, некоторые из них - посмертно.