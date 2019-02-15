Новости версия для печати Выбирайте дорогу для объезда Водителям придется уступить дорогу шествию Бессмертного батальона – проезд транспорта по маршруту движения колонны будет запрещен.



До 11 часов закрыт проезд по улицам: Салтыкова-Щедрина (от дома №1 по бульвару Победы), Пионерская, Лескова, Наугорское шоссе до памятника участникам локальных войн и военных конфликтов. Так же на площадке напротив монумента запрещена парковка авто – ограничение действует до полудня.





Мария Семак

15 февраля 2019 года







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