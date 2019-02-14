Новости версия для печати Сегодня - день святого Валентина Этот день для многих окрашен в красно-розовые тона - символы любви и преданности. День Святого Валентина - праздник католический, но уже не один десяток лет отмечается и в нашей стране. К поздравлениям и подаркам присоединился и наш корреспондент.



В России официального статуса этот день не имеет, все чаще о своих чувствах делятся 8 июля - в праздник семьи, любви и верности. Однако традиция отмечать день святого Валентина - прижилась. Тем более что это своего рода разведка перед любимыми праздниками нашей страны - 23 февраля и 8 марта. 14 февраля можно просто намекнуть своей половинке, что главные сюрпризы еще впереди. Поэтому лучший подарок сегодня - цветы, сердечки и признания в любви.





















Всеволод Трифонов

14 февраля 2019 года







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