Сегодня - день святого Валентина

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четверг
14.02.2019
23:08:48
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Сегодня - день святого ВалентинаЭтот день для многих окрашен в красно-розовые тона - символы любви и преданности. День Святого Валентина - праздник католический, но уже не один десяток лет отмечается и в нашей стране. К поздравлениям и подаркам присоединился и наш корреспондент.
В России официального статуса этот день не имеет, все чаще о своих чувствах делятся 8 июля - в праздник семьи, любви и верности. Однако традиция отмечать день святого Валентина - прижилась. Тем более что это своего рода разведка перед любимыми праздниками нашей страны - 23 февраля и 8 марта. 14 февраля можно просто намекнуть своей половинке, что главные сюрпризы еще впереди. Поэтому лучший подарок сегодня - цветы, сердечки и признания в любви.
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