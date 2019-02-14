Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Инвестиции находят в Сочи. Каковы итоги работы стартового дня для нашего региона?

- Почему между любовью и ненавистью - один шаг. В День всех влюбленных вспоминаем кровавое дело «орловской потрошительницы».

- Ремонт после ремонта. Орловским театрам нужны деньги на устранение строительных недочетов.

- Улыбайтесь, вас снимают! ЖД-переезды региона оснастят камерами.



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Вести-Орёл

14 февраля 2019 года







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