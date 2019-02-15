Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области всего зарегистрировано 24 ДТП Среди них одно ДТП с пострадавшими, в результате один человек получил травмы.



14 февраля в 16:45 водитель а/м «Ауди-80» следовал по автодороге Орел-Ефремов и в районе 8 км 700 м при развороте не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Вольво-FH 12» с полуприцепом «Шмитц», который следовал в попутном направлении. В результате ДТП пассажир автомобиля «Ауди» получил телесные повреждения, доставлен в ООКБ, госпитализирован.





Орловское Информбюро

15 февраля 2019 года







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