За прошедшие сутки на территории Орловской области всего зарегистрировано 24 ДТП

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пятница
15.02.2019
15:39:02
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За прошедшие сутки на территории Орловской области всего зарегистрировано 24 ДТПСреди них одно ДТП с пострадавшими, в результате один человек получил травмы.
14 февраля в 16:45 водитель а/м «Ауди-80» следовал по автодороге Орел-Ефремов и в районе 8 км 700 м при развороте не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Вольво-FH 12» с полуприцепом «Шмитц», который следовал в попутном направлении. В результате ДТП пассажир автомобиля «Ауди» получил телесные повреждения, доставлен в ООКБ, госпитализирован.
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