Новости версия для печати Накануне в орловском городском центре культуры прошёл концерт «Мой дед героем был, и я таким же стану» Концерт был посвящён 30-летию вывода советских войск из Афганистана.



В фойе городского центра культуры развернулась выставка оружия и находок поисковиков, работающих на Орловщине. Больше всех экспонаты заинтересовали будущих защитников Отечества. А уже в зале прошла церемония награждения солдат и офицеров, защищавших интересы нашей страны на протяжении тех кровопролитных 9 лет. Им и матерям погибших воинов, вручили памятные медали.

Леонид Музалевский, председатель орловского Облсовета: «Многие воины, которые там служили, сегодня рядом с нами. Они ведут серьёзную патриотическую работу с нашей молодёжью. Рассказывают не только о тех боевых подвигах, которые они совершали, за что имеют ордена и медали, но и, в том числе, о том гражданском, воинском долге - как нужно его исполнять, любить свою Родину».





Антон Киселёв

15 февраля 2019 года







На главную страницу





