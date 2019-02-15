Новости версия для печати Глава администрации Орла Александр Муромский совершил поездку по Северному району города Рабочая поездка состоялась 13 февраля.



В рамках рабочей поездки по Северному району, глава администрации посетил двор дома №14 по улице Силикатной. После неоднократных обращений по вопросу благоустройства дворовой территории, жители бьют тревогу и просят помочь ускорить процесс попадания в программу "Формирование современной городской среды".

Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Невозможность вхождения в программу была обусловлена тем, что жители не могли собраться, провести общее собрание, подготовить заявку, решить, что нужно благоустраивать». Увидеть состояние дома можно без экспертиз - фундамент рассыпается на глазах.

Светлана Белякова, жительница дома №14 по ул.Силикатной: «Наш дом находится в низине по сравнению с теми девятиэтажками по улицам Раздольной и Кузнецова, и все потоки дождевых, тающих вод стекают не только на нашу дворовую территорию, но и в наш подъезд № 2». Далее Александр Муромский вместе с журналистами посетил школу №37 и проверил, как ведется контроль за питанием школьников. Во время визита главы администрации столовую посещали учащиеся начальных классов. Они поделились своими впечатлениями о новых блюдах.



Контроль за качеством предлагаемых школьникам блюд осуществляется в две стадии. Первая - проверка маркировок и сертификатов. Вторая - дегустация. Её осуществляет специальная группа, в которую входят как сотрудники школы, так и родители.

Олег Кунашик, директор школы №27 г. Орла: «Благодаря активной работе средств массовой информации, разъяснительной работе сотрудников управления образования, безусловно самих школ, классных руководителей, нам удалось довольно безболезненно перейти на новую систему». По сложившейся традиции объезд главы администарции города не проходит без встречи с жителями района. Горожан волновал вопрос очистки пешеходных тротуаров по улице Березовой и организации искусственных неровностей на пересечении с улицей Пясецкого. Александр Муромский поручил директору «Спецавтобазы» расчистить тротуары в срок до 15 февраля.



Коснулись еще одной темы, теперь уже на улице Волжской. В администрацию поступают множество жалоб жителей на перенакопление мусора на контейнерной площадке, которая находится на пересечении Северного, Железнодорожного и Орловского районов.

Александр Филатов, заместитель управления городского хозяйства: «Техническое состояние данной площадки не соответствует нормативам, мы рассмотрим оборудование данной площадки в 2019 году за счет средств городского бюджета». Во время дождя подходы к контейнеру размываются. При наступлении благоприятных погодных условий управлению коммунальным хозяйством города, предстоит обустроить всепогодный подъезд к площадке.









Всеволод Трифонов

15 февраля 2019 года







На главную страницу





