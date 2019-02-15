Сегодня директора орловских школ совместно с депутатами Облсовета обсудили введение национальной системы учительского роста

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Сегодня директора орловских школ совместно с депутатами Облсовета обсудили введение национальной системы учительского ростаСистема призвана обеспечить качественное образование и определить границы профессионализма для каждого педагога.
Будет пересмотрена существующая система аттестаций. Оценивать начнут не только по выполненным профессиональным компетенциям, но и по навыкам и личностным качествам. Обсудили дополнительные условия для мотивации и непрерывного профессионального роста педагогов, а также новые методы и подходы в подготовке педагогических кадров региона.
Татьяна Шевцова, руководитель департамента образования Орловской области: «Систему образования ждут до 2024 года очень серьезные изменения. Не только в системе роста учителей, но и вообще вся система образования и общего, в том числе, будет поставлена и выведена на новый уровень развития».