Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- 30 лет назад решение о выводе войск из Афганистана поддержали все. Орёл вместе со всей страной вспоминает героев той войны.



- Трое в огне. Возбуждено уголовное дело по факту гибели в результате пожара двух детей и их матери.



- Голосуй за скверы и парки. Орловцам предлагают самим выбрать территории, которые преобразятся в этом году.



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Вести-Орёл

15 февраля 2019 года







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