Новости версия для печати Сегодня исполняется 30 лет со дня вывода советских войск с территории Афганистана В Орле память героев почтили шествием.



Больше тысячи человек прошли по улицам города с портретами погибших воинов, тех, кто отдал жизнь, выполняя интернациональный долг. Бессмертный батальон прошел от бульвара Победы к монументу воинам–интернационалистам, там же состоялся митинг памяти и возложение цветов к монументу воинам - интернационалистам.





Татьяна Тимохина

15 февраля 2019 года







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