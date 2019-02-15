Новости версия для печати В Орловской области при пожаре погибли женщина и ее малолетние дети Трагедия разыгралась накануне вечером в селе Липовец Покровского района. Пожар в частном деревянном доме привел к выгоранию постройки по всей площади и смерти трех человек. По этому факту следственный комитет возбудил уголовное дело.



Тела погибших малышей соседи погорельцев унесли к себе в дом, не смогли оставить детей на морозе. Да и надежда вернуть к жизни хоть кого-то из ребятишек не оставляла до последнего.



Хотя покровские пожарные к месту ЧП действительно прибыли в рекордные сроки, спасать им там было некого: вероятнее всего, уже на момент обнаружения возгорания соседями живых людей в горящей постройке не было.

Александр Александров, начальник управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Орловской области: «По прибытии первых пожарных подразделений было обнаружено, что горит дом по всей площади и происходит обрушение деревянных конструкций веранды. В дальнейшем было установлено, что из помещения веранды были извлечены дети, их перенесли в соседний дом и оказывали им реанимационные мероприятия, но, к сожалению, они результатов не принесли. В дальнейшем в доме было обнаружено тело женщины. Для тушения было подано соответствующее количество стволов, пожар был ликвидирован в тех объемах, которые он принял на момент прибытия». Впрочем, для полной ликвидации горения пожарным пришлось работать несколько часов: ветхий деревянный оштукатуренный сруб оказался зданием с повышенной пожарной нагрузкой. В очаг возгорания уже вылиты тонны воды, а здание продолжает тлеть и дымить. Следователи и эксперты начали свою работу на месте ЧП, когда там еще трудились огнеборцы.

Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области: «Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. Следователи рассматривают две основные версии произошедшего - неосторожное обращение с огнем или замыкание электрической проводки». Кроме технических предпосылок ЧП правоохранителям предстоит изучить и социальные. Хотя семья погорельцев и состояла на профилактическом учете как неблагополучная, в последнее время у социальных служб претензий к супругам не было. Они воздерживались от алкоголя и вели упорядоченный образ жизни. Детишкам родители старались дать все необходимое, с поправкой на весьма скромный семейный бюджет. Это подтверждают представители органов профилактики, посещавшие дом в последнее время.



Решающее значение для расследования будут иметь выводы экспертов испытательно-пожарной лаборатории. В МЧС, между тем, предупреждают: на исходе зимы элементы печного или газового отопления, электрическая проводка из-за интенсивной эксплуатации подчас находятся в состоянии технической усталости, что требует от домовладельцев повышенной бдительности.









Иван Суверин

15 февраля 2019 года







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