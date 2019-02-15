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В Сочи продолжает свою работу российский инвестиционный форум

Сегодня второй и заключительный день. Премьер-министр страны Дмитрий Медведев провел ряд встреч с губернаторами регионов, в том числе и с главой Орловской области. Переговоры проходили в закрытом режиме. А накануне в Сочи состоялось пленарное заседание. Андрей Клычков поделился итогами.

 Андрей Клычков губернатор Орловской области: «Были поставлены задачи и даны ответы на целый ряд вопросов. Все национальные проекты, которые мы сегодня обсуждаем, приобретают четкие очертания. Подписаны соглашения ответственных должностных лиц, кто будет отвечать как на федеральном, так и на региональном уровне. В поддержку реализации мы получаем и меры по снижению долговой нагрузки регионов, внимание к тем аспектам, на которые не часто обращали внимание - это и сельская школа, это и подготовка специалистов, переподготовка государственных служащих. Это дополнительные инвестиционные нешаблонные проекты, которые прошли уже апробацию в других регионах, и я думаю, что именно вот это объединение - и идей, и поддержки со стороны федерального центра - даст возможность регионам сегодня вынести позитивный итог с инвестиционного форума, помимо той работы, которую мы проводим самостоятельно».
Кроме этого, с министром строительства и ЖКХ России Владимиром Якушевым состоялся разговор по вопросам переселения из ветхого и аварийного жилья и проблемам обманутых дольщиков. Также было подписано соглашение с «МРСК Центра». В регионе планируется модернизация и расширение системы интеллектуального учета и повышение качества обслуживания населения. Всего по итогам сочинского форума Орловская область планирует привлечь более 3-х миллиардов инвестиций.


Надежда Невматулина
15 февраля 2019 года

 


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